Песков отметил потерю Украины как партнера для России

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Украина на данном этапе полностью потеряна для России как партнер и союзник, ее стремление вступить в НАТО для Москвы очень плохо, заявил телеканалу RTVI пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вы видите враждебность украинских властей по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий в наших двусторонних отношениях. Точнее, они уже были обрублены, поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также отметил обеспокоенность России стремлением Украины вступить в НАТО.

"Украина напрямую официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО. Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", - заявил Песков.

По его словам, "альянс уже начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины".

"Сначала поставляют оборонительные современные технологичные вооружения, потом наступательные, потом двойного назначения, потом там появляются натовские инструктора, которые начинают обучать украинских военных использовать эти сложные вооружения и так далее. Это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит. Может ли Россия оставаться безразличной к этому? Нет, не может. Поэтому с одной стороны Путин занимает с одной стороны жесткую позицию, но с другой — весьма последовательную и миролюбивую", - объяснил пресс-секретарь президента.

По его словам, предложение Москвы ввести юридически обязывающие гарантии безопасности в Европе "способно огородить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории".

В предложениях о гарантиях безопасности в Европе, которые Россия направила НАТО и Вашингтону, есть требование об отказе НАТО принять в альянс Украину.

При этом, в Кремле считают украинский и российский народы братскими, а "братский народ потерять нельзя".

"Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских — мы останемся братскими народами. Да, власти могут пытаться свой народ оболванивать. Внушать ненависть к русским, к России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут, это мое глубокое убеждение", — заявил Песков.