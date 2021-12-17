Bloomberg сообщил о несогласии США с некоторыми предложениями по гарантиям безопасности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует на следующей неделе дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности, часть предложений там сочли полезными, другие - неприемлемыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника в Вашингтоне.

Президент Владимир Путин в середине ноября поручил главе МИД Сергею Лаврову поставить вопрос перед США и НАТО о предоставлении России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на западных рубежах. Он не раз говорил, что Москва получила устные заверения о нерасширении НАТО и что эти обещания были нарушены. 1 декабря президент заявил, что пора начать предметное обсуждение возможной выработки юридических и долгосрочных соглашений, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России.

Российский МИД 15 декабря передал американской стороне проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО.

Тексты документов уже опубликованы на сайте министерства. Москва настаивает на возвращении к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции того времени и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения. Кроме того, от НАТО ждут отказа принять в альянс Украину, отказа от военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США уже начали обсуждать поступившие предложения с партнерами в Европе. Она усомнилась, что на этот раз стороны сумеют договориться о том, о чем не удавалось договориться десятки лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложения Москвы поступили альянсу, но последующие дискуссии должны затрагивать и тему действий Москвы, которые беспокоят альянс.