Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин назвал западные санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

Для примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился импортных комплектующих для крыла. Российским производителям удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года, отметил президент.

"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое, - сказал он в связи с этим. - Причины всегда найдут.

Лидеры стран Евросоюза на саммите 16 декабря решили продлить действующие санкции против России. Комментируя это решение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в России прекрасно адаптировались к санкциям и даже научились "извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства своим импортозамещением".

Также 16 декабря агентство Bloomberg узнало, что США подталкивают ЕС к подготовке санкций на случай вторжения российских войск на Украину. В Брюсселе, по сведениям источников агентства, настроены более сдержанно.

Проект МС-21 в начале 2019 года затормозило решение США ввести санкции против АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех"). Поставки им компонентов для комопозитов ранее шли из США и Японии, из-за санкций поставки прекратились.

Владимир Путин РСПП Евросоюз МС-21 США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 58,2%

Депутаты предложили уголовную ответственность за повторный выезд на встречку

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

Путин заявил, что РФ не должна идти на поводу у всех инициатив Запада в сфере экологии

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Президент призвал бизнес не "проедать" деньги, а вкладывать в экономику

Президент РФ напомнил об обещании бизнеса внести в Фонд фондов 10 млрд руб.

Путин призвал бизнес срочно решать проблемы с загрязнением 12 городов

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от "омикрона"

Пандемия коронавируса

Вакцинацию подростков от COVID в РФ могут начать до конца года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });