Путин назвал западные санкции инструментом недобросовестной конкуренции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

Для примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился импортных комплектующих для крыла. Российским производителям удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года, отметил президент.

"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое, - сказал он в связи с этим. - Причины всегда найдут.

Лидеры стран Евросоюза на саммите 16 декабря решили продлить действующие санкции против России. Комментируя это решение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в России прекрасно адаптировались к санкциям и даже научились "извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства своим импортозамещением".

Также 16 декабря агентство Bloomberg узнало, что США подталкивают ЕС к подготовке санкций на случай вторжения российских войск на Украину. В Брюсселе, по сведениям источников агентства, настроены более сдержанно.

Проект МС-21 в начале 2019 года затормозило решение США ввести санкции против АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех"). Поставки им компонентов для комопозитов ранее шли из США и Японии, из-за санкций поставки прекратились.