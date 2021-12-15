Лукашенко ввел в Белоруссии уголовную ответственность за призывы к санкциям

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии вводится уголовная ответственность за призывы к санкциям. Соответствующий закон подписал 14 декабря президент страны Александр Лукашенко, сообщает во вторник госагентство БелТА.

"Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в сообщении агентства.

Призывы к санкциям будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет - если призывы обращены к рядовым лицам, до 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, сказано в сообщении.

Должностным лицам грозит 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям, если они "совершены с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список", отмечается в сообщении.

"Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил", - подчеркивается в сообщении.