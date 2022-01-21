Путин работает в "комбинированном режиме" из-за "омикрона"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин после повторной вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо, никаких недомоганий он не ощущал, сейчас у него рабочее настроение, сообщил на брифинге 21 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Даже в условиях распространения в стране штамма коронавируса "омикрон" президент продолжает проводить личные встречи, добавил он.

"Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности - и тестирование, и другие методы, - сказал Песков. - Много встреч президент проводит - рабочие встречи, которые носят непубличный характер, их много в течение дня - он проводит на расстоянии несколько метров от собеседника, но, тем не менее, проходит очное общение".

Он добавил, что участие в больших публичных мероприятиях Путин стремится минимизировать. Песков также допусил, что оглашение послания президента Федеральному собранию может быть отложено на пару недель, если ситуация с коронавирусом серьезно осложнится.

19 января президент в Кремле принял лидера Ирана Ибрахима Раиси. Их разделял немаленький овальный стол, между президентами находились два переводчика.

Путин повторно прививался от коронавируса в ноябре. Сообщалось, что он вакцинировался "Спутником", а также экспериментальной назальной вакциной.