США заявили, что не меняли оценку уровня угрозы для американцев на Украине

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти США не меняли оценку уровня угрозы для американцев, желающих посетить Украину, а лишь добавили новые детали в описание - о присутствии войск РФ близ украинской границы, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Предупреждение об опасности путешествий на Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне... Госдепартамент обновил текст и включил информацию о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет о публикации дополнительных данных. Но при этом речь по-прежнему идет о четвертом уровне", - заявила Псаки во время пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что до сих пор четвертый уровень угрозы действовал в случае с Украиной исключительно из-за COVID-19.

Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.

Ранее в понедельник в посольстве США в Киеве сообщили, что Госдеп США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России.