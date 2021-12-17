МИД РФ призвал НАТО вернуться к позициям 1997 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились поблизости от наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где кто летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, от чего именно Москва призывает отказаться альянс, говоря о необходимости вернуться на позиции 1997 года.

По словам замминистра, "наша позиция в том, что надо все это убрать и вернуться к позициям 1997 года".