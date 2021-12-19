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В Кремле убеждены, что в ближайшие месяцы ВОЗ признает "Спутник V"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле убеждены, что решение вопросов, связанных с одобрением российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ВОЗ и Европе, произойдет в ближайшие месяцы.

"Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия-1".

Он подчеркнул, что "можно долго рассуждать, что за этим (неодобрением российской вакцины в ВОЗ до настоящего время - ИФ) стоит - некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы".

Песков также пояснил, что возникают трудности, связанные с заполнением документов и предоставлением нужного набора информации, потому что "у нас свои требования, там свои". "Чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", - признал он.

В начале этой недели замдиректора Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов сообщил "Интерфаксу", что центр ожидает приезд делегации ВОЗ в рамках одобрения вакцины "Спутник V" в январе.

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Коронавирус Спутник V ВОЗ Дмитрий Песков

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