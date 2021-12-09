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В РФПИ назвали сроки завершения испытаний комбинаций иностранных вакцин со "Спутником"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Результаты испытаний комбинации вакцин от коронавируса "Спутник" и AstraZeneca будут обнародованы в конце 2021 - начале 2022 года, комбинации "Спутника" и Pfizer - в 2022 году, рассказал "Интерфаксу" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Он напомнил, что исследования комбинации вакцин "Спутник" и AstraZeneca проводят в Азербайджане, Аргентине и других странах. Первые испытания РФПИ начал в феврале 2021 года. По словам Дмитрива, уже есть данные о том, что ""Спутник Лайт" может бустировать другие вакцины более эффективно, чем третий укол той же самой вакцины".

Он отметил, что пример Аргентины важен, так как там тестируется комбинация не только с AstraZeneca, но и вакцинами Sinopharm, а также Moderna.

"И, например, использование "Спутника" в качестве бустера "Sinopharm" привело к повышению антител клеточного иммунитета в 10 раз у китайской вакцины. Поэтому все эти исследования и комбинации, в том числе в Аргентине, показали и высочайший уровень безопасности, и высочайший уровень эффективности, где во всех вакцинах, если их бустирует "Спутник", результирующий иммунитет, и по антителам, и по клеточному иммунитету, выше, чем, если бустируют еще одним уколом той же самой вакцины", - добавил глава РФПИ.

В Аргентине уже более миллиона человек получили комбинацию "Спутника" с другими препаратами. "Поэтому мы сейчас лидеры в мире по комбинации "Спутника" с другими вакцинами", - сказал Дмитриев.

Сочетание вакцин "Спутник" и Pfizer проводятся в Гондурасе и в некоторых странах Ближнего Востока, добавил глава РФПИ.

"Гондурас уже опубликовал официальный данные, что испытания "Спутника" с "Pfizer" показали высокий уровень безопасности и эффективности", - отметил он

Результаты ближневосточных исследований в РФПИ пока не готовы представить.

"И, соответственно, есть уже исследования, где мы видим, что эффективность "Спутника" как бустера для "Pfizer" высока. Но все эти данные мы будем публиковать, скорее всего, в следующем году", - отметил он.

По словам главы РФПИ, они исходят из того, что "эффективность Pfizer и других вакцин очень сильно падает после 5-6 месяцев".

"Спутник Лайт" с его более длительным иммунитетом мог бы стать для них лучшим бустером. Подобные исследования мы уже провели во многих странах. "Спутник" уже одобрен, в качестве универсального бустера на Филиппинах, в ОАЭ, Бахрейне и других странах. На этой неделе Аргентина также утвердила "Лайт" в качестве бустера", - рассказал Дмитриев.

РФПИ Кирилл Дмитриев Спутник V Спутник Лайт коронавирус Аргентина Гондурас Pfizer AstraZeneca

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