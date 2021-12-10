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В мире использовали около 200 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Около 200 млн доз вакцины "Спутник V" применено в разных странах мира, сообщил замглавы центра имени Гамалеи Минздрава РФ по научной работе Денис Логунов.

"В настоящий момент данный препарат (вакцина "Спутник V") зарегистрирован в 71 стране мира и применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата", - сказал Логунов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Он отметил, что на препарат получена очень большая экспертиза по эффективности из разных стран мира.

Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, составляет более 4 млрд человек.

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