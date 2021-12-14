Делегация ВОЗ может в январе посетить РФ в рамках одобрения "Спутника V"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ ожидает приезд делегации Всемирной организации здравоохранения в рамках одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" в январе, сообщил во вторник "Интерфаксу" заместитель директора Центра Денис Логунов.

В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.

16 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ до конца 2021 года.