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Делегация ВОЗ может в январе посетить РФ в рамках одобрения "Спутника V"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ ожидает приезд делегации Всемирной организации здравоохранения в рамках одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" в январе, сообщил во вторник "Интерфаксу" заместитель директора Центра Денис Логунов.

В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.

16 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ до конца 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V ВОЗ Центр Гамалеи Денис Логунов Коронавирус

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