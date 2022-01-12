Два человека насмерть отравились угарным газом в гараже

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Бугуруслане Оренбургской области, предположительно, от отравления угарным газом в заведенном автомобиле, сообщила пресс-служба регионального МВД в среду.

По данным ведомства, накануне в городской отдел полиции поступило обращение от местной жительницы с просьбой оказать содействие в розыске ее сына, который с 6 января не возвращался домой.

"В ходе проведения розыскных мероприятий полицейскими был проверен гараж, принадлежащий разыскиваемому. В гараже обнаружен автомобиль Ниссан, в котором находилось два трупа мужчины и женщины. Предположительно, местные жители отравились угарным газом от работающего автомобиля", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.