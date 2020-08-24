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На синхротроне СКИФ будут исследовать материалы при 5 тыс. градусов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ, Новосибирск) создадут для новосибирского синхротрона "СКИФ" ("Сибирский кольцевой источник фотонов") экспериментальную станцию для проведения исследований при экстремально высоких температурах – до 5 тыс. градусов Цельсия, говорится в сообщении ИХТТМ.

"Это будет установка, где проводят комплексные дифракционные исследования различных объектов в вакууме или газовой среде. Высокоинтенсивные потоки электронного и лазерного излучения быстро разогреют локальный участок образца, а сфокусированное на этот же участок синхротронное излучение позволит за доли секунды определить структуру, фазовый и элементный состав. В мире еще нет установок с подобными характеристиками: сибирская станет первой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследовать образцы можно будет не только до и после воздействия, но и следить за ходом физических и химических превращений в материале при воздействии высоких температур, при этом изучение возможно и под механической нагрузкой.

Разработка высокотемпературных материалов необходима, например, в аэрокосмической технике и гиперзвуковых летательных аппаратах, чтобы защищать корпус техники от внешних воздействий. Эти аппараты должны выдерживать большие нагрузки и высокие температуры: для этого на них наносят материалы, способные противостоять высоким температурам и окислению, и при этом не пропустить тепло внутрь.

Одна из задач, которую предстоит решить – это разработка и создание рентгенооптической схемы получения сфокусированного монохроматического излучения в "жестком диапазоне" длин волн.

Как сообщалось, в состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале, рассматривается также возможность запуска седьмой станция для вирусологических исследований в составе первой очереди.

СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Согласно постановлению правительства РФ, на строительство ЦКП СКИФ выделяется 37,1 млрд рублей. Деньги будут поступать в течение пяти лет.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Новосибирск ИХТТМ

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