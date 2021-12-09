Путин призвал принимать системные меры против пыток в системе ФСИН

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принятия системных мер в пенитенциарном ведомстве страны в связи с последними скандалами и публикациями о пытках в учреждениях ФСИН.

Соответствующую тему подняла в ходе выступления на заседании президентского Совета по правам человека член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева.

"Вопрос, безусловно, очень важный. Я видел эту информацию, нужно внимательно с этим разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета проводит предварительное расследование в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры", - сказал глава государства.

Путин проинформировал членов СПЧ о том, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления "пытки".

Ранее широкий общественный резонанс вызвала публикация видеозаписей со сценами насилия и пыток в Саратовской тюремной больнице.

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