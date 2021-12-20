"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь-двенадцать градусов ниже климатической нормы прогнозируется в столичном регионе с 21 по 23 декабря, сообщает сайт Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, из-за низкой температуры в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Предупреждение действует с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столичном регионе на этой неделе ожидается резкое похолодание, в ночь на среду местами может подморозить до минус 28 градусов.

По его словам, все городские службы из-за грядущих низких температур переведены в режим повышенной готовности.