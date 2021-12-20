Москвичам пообещали морозы до минус 28 градусов на этой неделе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Все городские службы готовы к работе в условиях низких температур, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник.

"По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10°С, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28°С, а днем - до минус 23°С", - цитирует Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

"Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - добавил Бирюков.