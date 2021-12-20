Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москвичам пообещали морозы до минус 28 градусов на этой неделе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Все городские службы готовы к работе в условиях низких температур, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник.

"По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10°С, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28°С, а днем - до минус 23°С", - цитирует Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

"Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - добавил Бирюков.

Петр Бирюков Москва

Новости по теме

Новости

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве открылись елочные базары

В Москве открылись елочные базары
Пандемия коронавируса

В Москве не планируют вводить ограничения на зимние праздники из-за COVID-19

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Высота снежного покрова в Москве выросла до 27 см

В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Вечером в Москве предновогодние пробки усугубит снег с дождем

В Москве задержали сторонника ИГ, пытавшегося вербовать студентов

Участница Pussy Riot Люся Штейн сообщила о своем задержании в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });