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В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

Ночью - до минус 24

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза
Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве днем во вторник ожидается 16-18 градусов ниже нуля, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет идти небольшой снег, возможна гололедица. Порывы северного ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 22-24 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что 21 декабря температура воздуха в столице и области будет на 10-13 градусов ниже нормы. Из-за низкой температуры в Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря.

Москва Гидрометцентр

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