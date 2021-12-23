Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что власть не должна забывать о своих обещаниях, пообещал, что пенсии в РФ проиндексируют на уровень фактической инфляции.

"Да, я с вами полностью согласен, и мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет (по закону индексация должна производиться на уровень инфляции - ИФ). До сих пор нам, в целом, удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, будут ли пенсии в России проиндексированы на уровень фактической, а не плановой инфляции.

Согласно официальным данным, заложенная в бюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляет 5,9%, в то время как по предварительным данным, по итогам года инфляция может составить 8%.

Президент также сообщил, что "в следующем году соответствующие решения (об индексации - ИФ) будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять там доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах".

"Это должно коснуться и пенсий военнослужащих", - добавил Путин.