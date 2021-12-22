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"Ростех" опроверг утверждения США о нарушении Россией норм ВТО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Представитель госкорпорации "Ростех" отверг утверждения США о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) при реализации политики импортозамещения и заявил, что подлинным нарушением этих норм являются западные санкции против РФ.

"Настоящее нарушение норм ВТО - это западные санкции. С их помощью западные власти уже не раз доказали, что готовы в любой момент остановить поставки в Россию любой продукции под любым предлогом", - сказал представитель "Ростеха".

В частности, по его словам, ранее такая ситуация произошла с композитными материалами для сугубо гражданского проекта - крыла для самолета МС-21.

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"В 2018 году нам просто перекрыли поставки в надежде затормозить перспективный авиационный проект. В итоге мы в кратчайшие сроки вынуждены были создавать, испытывать и внедрять собственные материалы. С этой работой мы успешно справились, на днях МС-21 с российским "черным" крылом должен совершить первый полет", - сообщил представитель госкорпорации.

Он подчеркнул, что подобная работа будет продолжена во всех сферах, где это соответствует национальным интересам РФ.

Офис торгового представителя США во вторник заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - отмечалось в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельхозпродукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и будут "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США", - говорится в докладе.

Ростех США ВТО

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