Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия
Голубь на фоне здания Министерства иностранных дел РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия отступает от обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Она подчеркнула, что импортозамещение, которое отмечено офисом торгпреда США как одно из нарушений норм ВТО, является "ответной реакцией на односторонние санкции".

Офис торгового представителя США во вторник заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении в ВТО в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и будут "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США", говорится в докладе.

Мария Захарова МИД РФ США ЕС ВТО

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

Что произошло за день: вторник, 21 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });