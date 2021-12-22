В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

Голубь на фоне здания Министерства иностранных дел РФ Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия отступает от обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Она подчеркнула, что импортозамещение, которое отмечено офисом торгпреда США как одно из нарушений норм ВТО, является "ответной реакцией на односторонние санкции".

Офис торгового представителя США во вторник заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении в ВТО в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и будут "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США", говорится в докладе.