Комиссия сочла необоснованной жалобу Минюста на одного из адвокатов Сафронова

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ленинградской области посчитала, что дисциплинарное производство в отношении Евгения Смирнова, одного из адвокатов журналиста Ивана Сафронова, должно быть прекращено.

"Квалификационная комиссия пришла к заключению о необходимости прекращения дисциплинарного производства в отношении адвоката Смирнова Евгения Евгеньевича вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) (...) нарушения законодательства об адвокатской деятельности и (или) норм Кодекса профессиональной этики адвоката", - говорится в заключении комиссии от 22 декабря, с которым ознакомился "Интерфакс".

Как сообщалось, управление Минюста по Ленобласти направило представление по поводу Смирнова в областную адвокатскую палату после обращения из следственного управления ФСБ.

В ФСБ, говорилось в представлении, утверждали, что Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного - физика Виктора Кудрявцева, обвинявшегося в госизмене (скончался в апреле 2021 года).

При этом применить к адвокату какую-то конкретную меру ответственности по итогам разбирательства ведомство не просило.

В свою очередь, квалификационная комиссия палаты, разобрав каждый из случаев необоснованной, по мнению Минюста, неявки адвоката на следственные действия пришла к выводу об отсутствии в его действиях признаков каких-либо нарушений. В частности, комиссия указала, что Смирнов не являлся на следственные действия ввиду уважительных причин, по согласованию с другими защитниками и уведомляя следователя.

Сам Смирнов ранее заявил "Интерфаксу", что считает действия Минюста давлением на защиту Сафронова. По его словам, следствие "любыми средствами пытается оставить Ивана без защиты, а общество - без источника информации о деле".

Смирнов - петербургский адвокат, участник правозащитного проекта "Первый отдел", специализирующийся на уголовных делах о госизмене и шпионаже.

В большинстве дел, в том числе в деле Сафронова, Смирнов работает со своим коллегой - адвокатом Иваном Павловым (признан в РФ СМИ-иноагентом). Павлов в 2021 году стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу Сафронова и уехал за границу.

В отношении Павлова петербургское управление Минюста четыре раза обращалось в региональную адвокатскую палату: дважды безуспешно, еще по двум обращениям, в рамках которых ведомство попросило лишить Павлова статуса адвоката, разбирательство еще не окончено.