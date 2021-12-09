В Адвокатской палате Петербурга нашли нарушения в работе Ивана Павлова

Адвокат Иван Павлов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга выявила нарушения в деятельности адвоката Ивана Павлова (признан в России СМИ-иноагентом) в рамках дисциплинарного производства по представлению Минюста. Об этом Павлов рассказал "Интерфаксу".

Он уточнил, что речь идет о нарушениях норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Заключение комиссии будет направлено в Совет палаты, который примет решение о наказании для адвоката. Минюст требует лишить Павлова адвокатского статуса, однако палата может ограничиться и более мягкой мерой.

"Набирает обороты тренд на закручивание гаек и ущемление прав адвокатов, от запрета проносить телефоны и диктофоны до масштабных поправок Минюста (в закон об адвокатуре - ИФ), от снижения и без того ничтожной доли оправдательных приговоров до преследований адвокатов. И это ведь даже не начало. Сегодня корпорация могла бы продемонстрировать, что готова сопротивляться этому тренду. Но она этого не сделала, открыв двери для новых преследований", - прокомментировал Павлов решение комиссии.

Он считает, что его преследование инициировали спецслужбы, которые хотят вывести его из ряда уголовных дел и "запугать" других адвокатов.

Павлов много занимается защитой обвиненных в госизмене, например, уже осужденной экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, журналиста Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. В деле Сафронова он отказывался давать подписку о неразглашения материалов следствия.

Минюст дважды безуспешно пытался привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности через Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу Сафронова. Летом 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" Павлова из-за публикаций материалов нежелательной для России НПО. После этого "Команда 29" самораспустилась. В сентябре Павлов покинул Россию. В ноябре Минюст признал адвоката СМИ-иноагентом.

Третье представление Минюста

Осенью 2021 года петербургское управление Минюста внесло в региональную адвокатскую палату третье представление о Павлове. В нем говорится, что Павлов не раз нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и подрывал таким образом доверие к нему и адвокатуре.

По сведениям Минюста, адвокат неоднократно уклонялся от следственных действий по делам своих подзащитных Карины Цуркан, осужденной за шпионаж, и Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также без разрешения следователя сделал выписки из материалов "совершенно секретного" дела Сафронова.

Также Минюст настаивает, что Павлов и связанные с ним организации, в том числе общественное объединение "Команда 29", а также их участники, напрямую и опосредованно получали иностранное финансирование, в том числе от неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Кроме того, в различных материалах, которые публиковали связанные с Павловым организации, были выявлены признаки осуществления их авторами политической деятельности, направленной, в частности, на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам, следует из представления Минюста.

Ответ Павлова

В объяснениях по поводу представления, которые Павлов направил в палату, он подчеркивал, что не нарушал норм законодательства об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката, и предлагал прекратить его дисциплинарное преследование.

Адвокат указывал, что пропускал следственные действия по делам Цуркан и Сафронова исключительно по уважительным причинам, в том числе по болезни. Кроме того, Павлов напоминает, что ранее адвокатская палата уже выносила решение в его пользу из-за претензий Минюста к нему в связи с делом Сафронова по указанным обстоятельствам.

Относительно рукописных записей по материалам дела Сафронова Павлов настаивает, что сделал их по памяти, а также подчеркивает, что их содержание на составляли сведения государственной тайны.

Также Павлов называет надуманным довод об односторонней передаче им информации в СМИ, указывая, что в прессе появлялись публикации, в том числе с оперативными данными по делу Цуркан и негативным представлением самой Цуркан, которые, по его мнению, могли быть ангажированы только процессуальными оппонентами защиты. При этом, отмечал адвокат, "закон не предусматривает ограничений для защитника в его возможности по просьбе своего доверителя отвечать на вопросы представителей средств массовой информации, если при этом не разглашается охраняемая законом тайна".

Помимо этого, Павлов утверждает, что не получал финансирование из иностранных источников и еще в 2020 году прекратил любые отношения с признанной в России нежелательной чешской НПО "Институт свободы информации", в которой был президентом до 2016 года. Адвокат также подчеркивает, что учрежденная в России им организация ООО "ИРСИ", о которой, в частности, говорит Минюст в своем представлении, занималась, в том числе, выполнением госконтрактов в сфере информатизации органов власти и имеет благодарности от различных госорганов.

Говоря о "Команде 29", Павлов напомнил, что это была "неформальная инициатива", которая в 2021 году прекратила свою деятельность, и что поступление средств на счета ее отдельных участников не может, с точки зрения закона, расцениваться как финансирование всего объединения, поскольку оно представляло из себя незарегистрированную структуру.

По поводу различных публикаций с признаками якобы политической деятельности адвокат отмечает, что не считает публикацию материалов критического или восхваляющего характера признаком политической деятельности его автора, и что указанные публикации вообще не могут быть предметом рассмотрения в рамках дисциплинарного производства органом адвокатского самоуправления.