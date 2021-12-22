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В Совфеде предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

В Совфеде предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил за запрет алгоритмов искусственного интеллекта, которые дискриминируют людей.

Соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и Минэкономразвития.

Также министерству экономического развития рекомендовано "создать механизм оценки гуманитарного воздействия последствий внедрения таких технологий, в том числе при оказании гражданам государственных и муниципальных услуг", и подготовить "дорожную карту" для эффективного регулирования, использования и внедрения таких технологий.

Предлагается также разработать комплекс мер, которые позволят информировать граждан об использовании технологий ИИ при разрешении жизненно важных ситуаций и которые обеспечат прозрачность алгоритмов ИИ.

Как считает Совет, у граждан должна быть законодательная возможность обжаловать решения ИИ в цифровом виде, и такая жалоба должна рассматриваться только человеком.

Предлагается разработать правовые механизмы возмещения вреда, причиненного в результате использования технологий ИИ, а также страхования ущерба.

Совет Федерации Совфед

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