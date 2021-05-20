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Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов штрафов - автоматически списывать деньги с банковского счета при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.

"Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов", - сказал в четверг на Петербургском международном юридическом форуме замглавы ведомства Евгений Забарчук.

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"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", - отметил Забарчук.

Он пояснил, что сейчас исполнительные листы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении правил дорожного движения составляют значительную часть поступающих в службу документов, и работа по ним ведется судебным приставом-исполнителем, который направляет соответствующие запросы в банки и кредитные организации.

Минюст РФ

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