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Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ

Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ
Помощник президента РФ Максим Орешкин
Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую экономику позволит дополнительно создать около 3 млн рабочих мест, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он уточнил, что по разным оценкам, в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 млн рабочих мест.

Выступая на открытии конференции AI Journey 2021, он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться все больше и больше по мере того, как отрасли российской и глобальной экономики будут проходить процесс цифровой трансформации.

В 2020 году в докладе Всемирного экономического форума "The Future of Jobs 2020" отмечалось, что быстрое внедрение технологий и автоматизация операций бизнесом приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах к 2025 году. Но в то же время, за тот же период может появиться порядка 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

В мая 2021 года председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению. Однако он предупреждал, что люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии.

Максим Орешкин

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