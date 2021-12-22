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Источник сообщил о скором назначении Грызлова послом в Минск

К исполнению новых обязаностей Грызлов может приступить до Нового года

Источник сообщил о скором назначении Грызлова послом в Минск
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов скоро будет назначен российским послом в Белоруссии, сообщил информированный источник "Интерфакса" в Госдуме.

"Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ", - сказал он.

По его словам, Грызлов сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.

С марта 2021 года дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Грызлов с декабря 2015 года является представителем России Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год - министром внутренних дел России.

Борис Грызлов Белоруссия ТКГ Евгений Лукьянов Госдума МВД

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