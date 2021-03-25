Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом Российской Федерации в Белоруссии.

Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Лукьянов освобожден от обязанностей посла России в Латвии.

19 марта Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Эту должность он занимал с апреля 2019 года.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства.