В Думе смену посла РФ в Белоруссии связали с предстоящими решениями по интеграции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ожидающееся назначение Бориса Грызлова российским послом в Белоруссии в комитете Госдумы по делам СНГ связывают с предстоящими серьезными решениями в рамках интеграции Союзного государства.

"Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определенными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", - отметил в разговоре с "Интерфаксом" член профильного комитета Госдумы по делам СНГ.

Ранее в среду комитет на закрытом заседании одобрил кандидатуру председателя Высшего совета "Единой России", экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова на должность нового посла России в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

Он считает, что к своим новым обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления Нового года.

Собеседник отметил, что утверждает кандидата на пост посла президент РФ Владимир Путин.

Грызлов сменит на посту посла РФ в Белоруссии Евгения Лукьянова. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии в марте 2021 года указом Путина.