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Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж
фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Туроператоры из-за высокого спроса расширяют ассортимент стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами, среди новых направлений - Греция, сообщила "Интерфаксу" во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туроператоры получают множество звонков от агентов и прямых клиентов с запросами о деталях прививочных туров. По их отзывам, спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию - в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю на организацию вакцинных туров, в других счет идет на десятки", - рассказала она.

Основные потребители этого продукта, по данным АТОР, - россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами для свободного перемещения по миру и поездок в страны, где не признаны российские вакцины.

"На фоне возросшего спроса на заграничные поездки ради вакцинации туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за прививкой. Новое направление в ассортименте - Греция, которая предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson & Johnson или двухфазные (MRNA) BioNTech-Pfizer и Moderna. Сама прививка делается бесплатно", - добавила Ломидзе.

Она пояснила, что поездку лучше бронировать не менее, чем за 2-3 недели до вылета, так как нужно заранее записываться на вакцинацию. Сделать прививку туристы могут в специально отведенных для вакцинации государственных медицинских пунктах в городе Салоники. Греция выдает сертификат европейского образца, который действует на территории Европы и других регионов.

"Россияне также начали интересоваться вакцинацией в Таиланде, однако эта страна пока не прививает иностранных туристов. Аналогичная ситуация и с Венгрией, которая также открыта для российских путешественников, но привиться в этой стране иностранцу нельзя. В лидерах по числу вакцинных туров остается Сербия, что связано с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, а также наличием регулярного прямого авиасообщения. Кроме того, туристические услуги в Сербии в сравнении с другими странами Европы более доступны", - добавила Ломидзе.

По данным АТОР, стоимость пакетных вакцинных туров в Сербию начинается от 46 тыс. рублей на человека, в Хорватию - от 36 тыс. рублей, в Грецию - от 71,3 тыс.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Майя Ломидзе АТОР Коронавирус

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