Песков назвал вынужденным сокращение СМИ-участников пресс-конференции Путина

Журналистам пришлось трижды сдавать ПЦР-тесты

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции будет общаться с журналистами очно, Кремль вынужденно сократил количество приглашенных представителей СМИ в условиях пандемии, сообщил НТВ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Объясняя, по каким критериям СМИ выбирали для пресс-конференции, он сказал, что "из федеральных и зарубежных СМИ в первую очередь отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, то постоянно, активно освещает президентскую повестку".

Список представителей региональных СМИ собирали "по федеральным округам полпреды президента вместе с главами регионов": "Поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов". Из зарубежных журналистов, по словам Пескова, приглашены "практически все, кто здесь аккредитован".

На вопрос, почему пресс-конференцию решили проводить очно, он ответил: "Во-первых, мы технологически адаптировались к условиям пандемии - раз. Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента. Это нужно, это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы".

Песков отметил, что у президента высокий титр антител от коронавируса.

Среди новшеств пресс-конференции Песков назвал меры предосторожности, которые предписывает Роспотребнадзор. "Это и соблюдение дистанции, это и ПЦР-тестирование - три раза должны журналисты до прихода сюда сдать ПЦР-тесты. С этой точки зрения, конечно, определенные неудобства это доставляет, но это вынужденные неудобства, это те неудобства, с которыми нам теперь жить, по всей видимости, продолжительное время", - сказал он. В остальном, заметил пресс-секретарь президента, это будет классическая пресс-конференция Путина.

"Свободные вопросы, подробные ответы и, что называется, до последнего", - заметил он.

На пресс-конференции Путин подведет итоги 2021 года и остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность, отметил его пресс-секретарь.

"Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал он.

Говоря о подведении экономических итогов года, Песков отметил, что экономика "более или менее встала на ноги после пандемийного шока". По его словам, президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире и продолжающийся мировой экономический кризис.