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Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в столичном Манеже 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", - сказал Песков журналистам в среду.

Он напомнил, что мероприятие будет проводиться в условиях пандемии коронавируса и осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи мы на этот год приняли решение переехать из традиционного для нас ЦМТ (Центра международной торговли - ИФ) в Манеж", - сказал Песков.

Количество мест, по его словам, "будет ограничено, к сожалению, 500". "Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ", - сказал Песков.

По его словам, журналисты должны будут перед пресс-конференцией сдать три теста на коронавирус.

"С первого декабря наша служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации", - сказал Песков.

В 2020 году пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря. Из-за коронавируса она прошла в режиме видеоконференции - президент вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве.

Дмитрий Песков Владимир Путин Москва

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