СМИ-иноагентам пообещали возможность задать вопрос Путину на пресс-конференции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не придавать особого политического значения тому, что на большую пресс-конференцию Владимира Путина приглашены в том числе журналиств СМИ, признанных иноагентами. Об этом "Первому каналу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не нужно преувеличивать. И не нужно в данном случае искать какие-то нюансы. Их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции, и будут иметь такое же право задать вопрос главе государства", - сказал он.

Он согласился с мнением, что журналистам следует быть аккуратными в формулировках своих вопросов на пресс-конференции, чтобы их не признали виновными в нарушении российского законодательства.

Комментируя аккредитацию корреспондента агентства "УНИАН" Романа Цимбалюка, о возможном вызове которого в прокуратуру Москвы ранее собщали СМИ, Песков напомнил, что признать виновным может только суд.

"Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые давно изгнали всех российских журналистов из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ", - сказал он.

По словам Пескова, вернуться к очному формату пресс-конференции после видеоконференции 2020 года решил лично Путин, "который прекрасно понимает, что это удобнее для журналистов, это востребовано журналистами, и это ежегодное право журналистов задать любые вопросы президенту должно реализовываться".

Он также исключил, что вопросы журналистов готовятся и согласуются заранее. На телеканале "Россия 24" пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения СМИ о том,что вопросы готовятся заблаговременно. Он объяснил, что вопросы легко спрогнозировать, поэтому для президента заранее готовятся справочные материалы по повестке дня.

Дело в том, что мы же следим за повесткой дня весь год и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах, настолько нестабильная в других аспектах и в то же время обещающая в третьем аспекте, то это все очень легко прогнозировать, - сказал Песков. - И когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовят справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем".

На вопрос, почему пресс-конференция пройдет в Манеже, хотя раньше они проходили Центре международной торговли, он ответил, что в ЦМТ меньше зал.

"Потому что ЦМТ меньше, меньше зал. Были определенные требования Роспотребнадзора, должна была быть обеспечена определенная дистанция между рядами, между каждым местом, которое занимает журналист, и между этими рядами и президентом", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он заметил, что безопасность здоровья президента - это первостепенная задача, поэтому и был выбран зал побольше. "Не знаем, на какой период, на сколько лет, но переехали сюда. Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно", - добавил Песков.

В этих же интервью он объяснил, что администрация президента решила сама отобрать СМИ для приглашения на конференцию и сократила их количество вынужденно, из-за коронавируса. Перед мероприятием журналистов обязали сдать три ПЦР-теста.