Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - СМИ-иноагенты будут приглашены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно. Но не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые, в том числе, принимают активное участие в освещении президентской тематики, - да, они будут приглашены. Этот статус же не является запретом на работу, мы это неоднократно повторяли", - сказал Песков в четверг журналистам.

Его также спросили, возможно ли изменение даты пресс-конференции с учетом распространения в мире нового штамма коронавируса "омикрон". "Мы с вами живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции", - ответил Песков.