Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Россия примет ответные меры на отключение вещания телеканала RT DE в Европе. Он сказал об этом в интервью RT.

По его словам, подобная дискриминация российских СМИ наблюдается многие годы, "и у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить, так сказать, взаимностью",.

"Но до недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации мы не хотим идти по такому же пути удушения прессы, СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры, - продолжил глава МИД. - Но вы знаете, что, как и в случае обеспечения российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, то мы вынуждены будем отвечать".

Ранее в среду RT сообщил, что новый телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - говорится в телеграм-канале RT.

В телекомпании считают решение медиарегулятора необоснованным, неправомерным и нарушающим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. RT обжалует его в суде.

После исключения RT DE из сетки Eutelsat 9В телеканал можно смотреть на его собственном сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News.

В сентябре главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецкоязычных канала RT. В Google объяснили, что первый канал был удален за нарушавшую правила YouTube трансляцию ложного контента о COVID-19. Во время приостановки прав на публикацию видео владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube.

В декабре YouTube удалил новый канал RT DE - RT auf Sendung, снова сославшись на прежние нарушения правил сообщества, допущенные владельцами канала.