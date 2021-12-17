РКН грозит YouTube частичной или полной блокировкой из-за ситуации с каналом RT

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube восстановить доступ к каналу RT DE - RT auf Sendung, заблокированного практически сразу после открытия 16 декабря, отметив, что подобные действия сервиса могут привести к его частичной или полной блокировке в РФ.

"16 декабря Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT. Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений", - говорится в сообщении РКН.

По данным ведомства, с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, и "наиболее часто ограничения накладываются на российское СМИ RT".

"Согласно российскому законодательству (482-ФЗ), генпрокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", - подчеркнули в РКН.

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, "деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". "Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - подчеркивает РКН.

В четверг, 16 декабря, телеканал RT сообщил, что YouTube удалил его новый канал на видеохостинге - RT auf Sendung, где транслировался прямой эфир немецкоязычного телеканала RT DE, запущенный в тот же день.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google, YouTube удалил RT auf Sendung в связи с ранее допущенными нарушениями владельцем канала правил сообщества, из-за которых RT DE больше не может создавать каналы на видеохостинге. "У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - сказали в пресс-службе компании.

29 сентября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Пресс-служба Google позднее объяснила удаление каналов RT нарушением ими условий использования видеосервиса. "RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что "во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube".