Путин на большой пресс-конференции подведет политические итоги года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин возвращается к очному формату проведения больших пресс-конференций и в четверг в столичном "Манеже", отвечая на вопросы журналистов, подведет итоги уходящего года.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в том числе остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность.

"Глава государства подводит традиционно итоги года, тем более, когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно. Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков.

Кроме того, речь пойдет и об экономических итогах года. По словам пресс-секретаря, президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, и инфляционные процессы в мире, и продолжающийся мировой экономический кризис.

Старый новый формат

Это будет 17-я по счету итоговая пресс-конференция Путина, второй год она проводится в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году из-за пандемии коронавируса глава государства встречался с журналистами в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево. Основная масса представителей СМИ находились тогда в Центре международной торговли, а непосредственно рядом с президентом - лишь несколько корреспондентов кремлевского пула. В этом году президент будет общаться с представителями СМИ очно.

Песков сообщил, что "провести вновь очную пресс-конференцию - это личное решение президента, который прекрасно понимает, что это удобнее для журналистов, это востребовано журналистами, и это ежегодное право журналистов задать любые вопросы президенту должно реализовываться".

Песков объяснил решение проводить в этом году пресс-конференцию в таком формате и тем, что "мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента".

Тем не менее, в этом году, несмотря на привычный формат, пресс-конференция все же пройдет с некоторыми новшествами, вызванными коронавирусными ограничениями. Главное из них заключается в том, что в этот раз аккредитация на мероприятие носила закрытый характер. На пресс-конференцию смогут попасть только представители тех СМИ, которые получили приглашение от администрации президента. Среди них, как федеральные, так и региональные средства массовой информации, а также представители иностранных СМИ (Bloomberg, "Синьхуа", "Би-би-си", УНИАН, ABC News и другие) и СМИ, признанные иноагентами ("Дождь", "Медуза").

Ранее пресс-секретарь президента неоднократно подчеркивал, что статус СМИ-иноагентов не является для них запретом на работу.

Песков призвал не придавать "особого политического значения" приглашению представителей СМИ, признанных иноагентами.

"Не нужно преувеличивать. И не нужно в данном случае искать какие-то нюансы. Их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции, и будут иметь такое же право задать вопрос главе государства", - сказал Песков.

При этом он согласился, что журналисты должны быть аккуратны в формулировках своих вопросов на пресс-конференции, чтобы их не признали виновными в нарушении российского законодательства.

На вопрос журналистов, по какому принципу и критериям в этот раз будет формироваться список аккредитованных СМИ, он ответил: "Это журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня".

Традиционно, по словам Пескова, из регионов также приедут журналисты. "Их формировали по федеральным округам полпреды президента вместе с главами регионов". "Поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов", - сказал он.

Из-за ограничений в нынешнем году значительно сократилось общее количество аккредитованных представителей СМИ- чуть более пятисот человек против 774 в 2020 году и примерно 1900 в допандемийном 2019 году.

Новой стала и площадка мероприятия. Как рассказал Песков, из-за необходимости обеспечить социальную дистанцию между журналистами было принято решение переехать из ЦМТ в более просторный Манеж.

Перед пресс-конференцией все собирающиеся на нее журналисты должны сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

При этом Песков отметил, что само общение с Путиным, как и прежде, пройдет "в абсолютно свободном формате". Это будет классическая пресс-конференция Путина, "свободные вопросы, подробные ответы и, что называется, до последнего", - заметил он.

"Все будет то же самое, будет тот же Путин сидеть, и я буду на своей жердочке. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтобы я заткнулся, и будет сам вести мероприятие. В этом плане все будет как всегда. И поверьте мне, эти 500 человек насладятся всей полнотой абсолютно свободной путинской глубокой пресс-конференцией", - сказал пресс-секретарь президента.

Основные вопросы журналистов, как правило, связаны с ситуацией в российской и мировой экономике, ключевыми международными проблемами, с социальной и внутриполитической тематикой. Безусловно, ситуация с коронавирусом в мире еще больше обостряет эти проблемы.

Цифры и факты

Как всегда, никто заранее не знает, как долго будет длиться пресс-конференция, и на сколько вопросов ответит президент, так как он лично определяет, как долго готов общаться с журналистами. В нынешнем году в сетке вещания федеральных телеканалов на нее отведено три часа (с 12:00 до 15:00 МСК). При этом в 2020 году ее продолжительность составила 4 часа 29 минут, за которые Путин ответил на 68 вопросов. Из-за ковидных ограничений в прошлогоднюю пресс-конференцию были добавлены и элементы "прямой линии" с россиянами. Рекорд продолжительности принадлежит пресс-конференции 2008 года. Тогда за четыре часа сорок минут Путин ответил более чем на 100 вопросов.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Подготовка

Президент всегда готовится к пресс-конференции на протяжении несколько дней. В прежние годы Песков рассказывал, что Путин "до глубокой ночи" знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.

Не стал исключением и нынешний год. По словам Пескова, Путин продолжал подготовку к итоговой пресс-конференции во вторник и среду.