Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,56-73,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,63 руб./$1 (-11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,465 руб./EUR1 (-8,5 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,87 копеек к уровню закрытия 22 декабря, до 78,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,01 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,09 копейку выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в четверг слегка укрепляется к доллару и евро на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти. Сдержанный рост нацвалюты отражает в целом динамику роста нефтяных цен. Инвесторы также находятся в ожидании заявлений президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции, а также свежего блока статистики из США

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,43 за баррель, что на 0,19 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,92 за баррель, что на 0,22% выше уровня закрытия рынка 22 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,49%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,21%, китайский CSI300 почти не изменился, увеличившись на 0,08 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 практически не изменился, прибавив 0,09%.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам второй торговой сессии подряд. Значительную поддержку рынку оказали положительные статистические данные. Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя. Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта. Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 1,9% и составили 6,46 млн домов в пересчете на годовые темпы. Подъем показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране. Президент США Джо Байден во вторник анонсировал план по борьбе с "омикроном" и пообещал, что не позволит ситуации дойти до необходимости введения локдаунов, как в марте 2020 года.