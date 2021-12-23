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В Красноярском крае выявили незаконную вырубку деревьев на сумму более 72 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники в Красноярском крае выявили незаконную рубку более 8 тысяч деревьев различных пород, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Возбуждено 25 уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что с мая 2020 года по апрель 2021 года индивидуальный предприниматель, специализирующийся на поставке древесины, привлек несколько лесозаготовительных бригад для рубки деревьев. При этом рабочие не знали о незаконной деятельности.

В результате под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан было вырублено более 8 тысяч деревьев различных пород общим объемом около 9 тысяч кубометров на территории Абанского лесничества. Общая сумма причиненного ущерба составила более 72 млн рублей.

Предварительно установлено, что для организации незаконных рубок для получения документов от имени граждан совершались мнимые сделки, необходимые для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Неустановленное лицо выкупало у жителей Красноярского края (на сегодня установлено около 400 граждан) их право на древесину за 1-2 тысячи рублей, после этого оформлялась доверенность у нотариуса.

"По факту земельного участка в собственности у них не было, злоумышленник оформлял имеющийся в его собственности участок на граждан фиктивно, поэтому сделка изначально была незаконной. Когда весь пакет документов был собран, его выкупал предприниматель за 50 тысяч рублей и передавал "лесозаготовителю", который и заканчивал оформление сделки в лесничестве. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данной деятельности", - уточняется в пресс-релизе.

Подозреваемый был задержан в ноябре, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Красноярский край МВД

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