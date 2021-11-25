Житель Удмуртии вырубил 53 ели на 8,7 млн рублей ради постройки дома

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Житель Кезского района Удмуртии подозревается в незаконной вырубке 53 деревьев, сообщает пресс-служба МВД РФ в четверг.

Как сообщается, от районного лесничества в полицию поступил сигнал о факте незаконной рубки деревьев на территории леса, относящегося к категории защитных. При осмотре места происшествия выяснилось, что вырублены 53 ели, общий ущерб составил 8,7 млн рублей.

По подозрению в этом преступлении был задержан 43-летний рабочий сельхозпредприятия.

"Древесину мужчина планировал использовать для строительства частного дома и хозяйственных построек. Часть похищенного он вывез на арендованном тракторе на лесоперерабатывающее предприятие", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".