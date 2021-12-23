Более 97% одиннадцатиклассников получили "зачет" за итоговое сочинение

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Практически все выпускники 11-х классов, кто писал итоговое сочинение, успешно справились с работой, и получат допуск к прохождению государственной итоговой аттестации, сообщил в четверг журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 1 декабря успешно написали и получили "зачет" 97,2% участников, что примерно соответствует результатам прошлых лет. В этот день сочинение написали почти 622 тысячи человек из всех регионов России, за исключением Республики Калмыкия, где сочинение было перенесено из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в регионе", - сказал Музаев.

Он сообщил, что самым популярным направлением тем итогового сочинения у одиннадцатиклассников в этом году стало "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", его выбрали 31,2% будущих выпускников.

Почти столь же популярным оказалось направление "Преступление и наказание - вечная тема", его выбрали 29,1% участников. 15,4% писавших сочинение выбрали темы направления "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина", 13,2% - "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", 11,1% - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", добавил глава ведомства.

Он напомнил, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов условием допуска к государственной итоговой аттестации (к сдаче Единого госэкзамена или выпускных экзаменов - ИФ). Кроме того, результаты сочинения также могут быть по решению вуза учтены им при зачислении абитуриентов.

При этом выпускники, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

В свою очередь, в пресс-службе Рособрнадзора сказали, что итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

1 декабря российские школьники - выпускники 11 классов писали итоговое сочинение, выпускники с ограниченными возможностями здоровья - изложение.

Для итогового сочинения утверждены следующие тематические направления на текущий учебный год: 1. Человек путешествующий: Дорога в жизни человека, 2. Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия? 3. Преступление и наказание - вечная тема, 4. Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня. 5. Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина.