Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов перенесено на 15 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов состоится 15 апреля, а не 5 апреля, как было утверждено ранее, следует из совместного приказа министерства просвещения и Рособрнадзора, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, изменены также резервные даты написания сочинения (изложения): 5 мая и 19 мая вместо 21 апреля и 5 мая.

Традиционно итоговое сочинение для выпускников 11-х классов проводится в декабре, но в ноябре 2020 года Рособрнадзор в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции рассматривал возможность проведения аттестации 5 апреля. По этой же причине срок написания сочинения сдвинут еще на 10 дней.