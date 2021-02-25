Российским выпускникам разрешат менять форму сдачи ЕГЭ в 2021 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году участникам единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) после 11 класса разрешат изменить форму сдачи экзамена и перечень ранее выбранных предметов, говорится в проекте совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

Проект опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Зарегистрировавшиеся перед экзаменами выпускники должны будут подать заявление о замене формы их сдачи и их список не позднее, чем за две недели до первого экзамена. Заявления нужно будет направить в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

В соответствии с расписанием, уже составленным для 11-х классов, основной этап сдачи экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Заявления на сдачу экзаменов принимали до 1 февраля. Итоговое сочинение по русскому языку было перенесено с декабря на апрель.

По решению чиновников, в 2021 году все выпускники, кто планирует далее поступление в вузы, сдают только один обязательный ЕГЭ - по русскому языку, остальные предметы они могут сдать по выбору.

Выпускники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать только выпускные экзамены, среди них обязательные русский язык и математика.

В 2020 году расписание ЕГЭ изменилось из-за пандемии. Досрочные экзамены были вовсе отменены, а основная сессия сдвинулась по срокам.