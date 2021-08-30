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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Объявлены темы итогового сочинения выпускников российских школ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения утвердило темы итоговых сочинений для учащихся 11 классов на 2021 год, сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов. Темы опубликуют на сайте министерства. Их утвердил совет при Минпросвете.

Темы звучат так: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание: вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".

Зачет за сочинение - условие для допуска к сдаче Единых госэкзаменов.

Сергей Кравцов Минпросвещения ЕГЭ

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