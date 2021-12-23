Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представитель столичной прокуратуры заявил на процессе в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), что отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях может формировать негативный образ государства и приводить граждан к депрессии, передает корреспондент "Интерфакса" в четверг.

"Из-за того, что вы не указываете, что вы - иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье (публикации без маркировки - ИФ). Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе", - заявил прокурор в Мосгорсуде на заседании по иску о ликвидации правозащитного центра.

Ранее в четверг Мосгорсуд приступил к рассмотрению иска по существу.

По данным правозащитного центра, в иске столичной прокуратуры отмечается, что в материалах организации "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)".

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также Конвенцию о правах ребёнка.

Эти же основания указаны в иске Генпрокуратуры РФ о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом), поданном в Верховный суд России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Со своей стороны, в "Мемориале" и одноименном правозащитном центре отмечают, что организации уже выплатили суммарно более 6 млн рублей штрафов, назначенных им за нарушения закона об иноагентах.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают указанные претензии.