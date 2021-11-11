В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают возможность отложить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва или вовсе его отменить, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям издания, 27 октября на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждали финансовый план ОАО "РЖД" на 2022-2024 годы.

В протоколе совещания есть рекомендация к РЖД "дополнительно проработать" ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и Минфина. Среди этих вопросов - проект по строительству ВСМ Санкт-Петербург—Москва, который нужно вновь оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".

В проекте протокола, как известно "Коммерсанту", этот пункт был сформулирован как "оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва—Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей".

Наряду с вариантом отказа от ВСМ обсуждается и возможность создания в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов на этом направлении, говорят источники издания. По словам одного из них, на таком варианте настаивают РЖД. Параметры линии и обоснование грузовой базы ни один из собеседников газеты не видел.

Рост грузовой базы предусмотрен в портах Северо-Запада, перспективы развития грузового сообщения с которыми предлагается учесть в поручении, добавляет "Коммерсантъ". Национальный план модернизации инфраструктуры предполагает достижение провозной способности на этом направлении в 170 млн тонн к 2025 году и (при продлении действия документа) 220 млн тонн к 2030 году. По итогам 2020-го она составила 145,6 млн тонн.

В поручениях говорится и о желательности "развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов с учетом достижения в 2021 году провозной способности и актуализации грузовой базы", пишет газета.

В последней версии инвестиционной программы ОАО "РЖД" вложения в подходы к портам Северо-Запада предлагалось сократить на 33 млрд рублей, до 116 млрд, уточняет издание, отмечая при этом, что "расчеты заметно расходятся: стивидоры и застройщики в портах сообщили РЖД о своих оценках ожидаемых в 2030 году перевозок в 444 млн тонн".

Источники "Коммерсанта" среди грузоотправителей говорят, что никакого существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать выделенный грузовой ход между Москвой и Санкт-Петербургом, нет. Часть потоков уже была убрана при запуске "Сапсанов".

Создание дополнительной грузовой инфраструктуры между Москвой и Петербургом полностью потеряло актуальность после запуска платной автотрассы М11 "Нева", радикально улучшившей транспортное сообщение и удовлетворяющей все потребности грузоотправителей, которые оснастили автомобили транспондерами, также заявил газете глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Он добавил, что стоимость проезда по сравнению с платежами в рамках "Платона" на бесплатной дороге не является значимой для большинства перевозчиков.

Издание напоминает, что за счет строительства ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей, предполагалось сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Проект планировалось завершить в 2027 году.