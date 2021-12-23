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Требования Генпрокуратуры к "Рольфу" и его основателю выросли до 19,4 млрд руб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ более чем на 6,5 млрд рублей увеличила требования к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову по иску об обращении средств в доход государства.

Теперь надзорное ведомство требует изъять у ответчиков 19,4 млрд руб. вместо ранее заявленных 12,85 млрд руб. Соответствующие дополнения к гражданскому иску Генпрокуратура представила в четверг на заседании Химкинского городского суда.

Следующее заседание по делу состоится 18 января.

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Основатель "Рольфа" Петров в 2019 году попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании, им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд рублей. Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро помещен под домашний арест.

По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости. Петров утверждал, что цена акций была адекватной.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance Limited, как сообщалось, заявляла о планах продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но с началом пандемии COVID-19 отказалась от этих планов.

Рольф Сергей Петров

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