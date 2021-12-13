Автодилер "Рольф" сменит владельца

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Автодилерская группа "Ключавто" приобретет 100% акций крупнейшего в российского автодилера "Рольф", сделка должна быть закрыта в I квартале 2022 года, сообщила пресс-служба Альфа-банка, финансирующего сделку.

"АО "Рольф" и его дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО "ГК "СБСВ-Ключавто". При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО "Рольф" полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами", - говорится в сообщении.

Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-банка.