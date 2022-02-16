Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

Фото: Автодилер "Рольф"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову об обращении имущества в доход государства. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена, адвокат Анатолий Куприянов.

"Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме", - сообщил агентству Куприянов в среду.

По его словам, решение суда "потрясло" ответчиков.

"В процессе выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание – гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом. Особенно это касается привлечения юридических лиц к солидарной ответственности с физическими, что невозможно при отсутствии потерпевших, а в этом деле никаких потерпевших нет", - отметил адвокат.

"Безусловно, мы обжалуем это решение – для начала в Московский областной суд", - заключил Куприянов.

Общая сумма требований по иску Генпрокуратуры составила 19,4 млрд руб. Ответчиками по делу, кроме "Рольфа" и Петрова, проходили компании "Рольф Моторс" и "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".

Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы. Петров требования прокуратуры не признал.

"Рольф" – дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. В декабре 2021 года стало известно, что 100% дилера приобретает группа "Ключавто".

Петров – основатель "Рольфа" – в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Бизнесмен был объявлен в России в международный розыск и арестован заочно. Свою вину он не признает.