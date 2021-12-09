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Жителя Архангельска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Поморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма в отношении 24-летнего жителя Архангельска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в мае 2020 года фигурант разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии семи военных преступников (в том числе главы национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера) в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

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Эти действия были расценены следствием как "пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая" и "циничное высмеивание идеи движения "Бессмертный полк".

Производство ведется по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма").

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.

По фактам аналогичных заявок в 2020 году было возбуждено не менее восьми уголовных дел. В Воронеже фигурант дела был оштрафован на 90 тыс. рублей. В Ульяновской области - на 120 тыс. рублей. Житель Татарстана получил один год лишения свободы условно (с испытательным сроком) и штраф в 150 тыс. рублей. В Коми осужденного оштрафовали на 60 тыс. рублей и конфисковали у него ноутбук.

Бессмертный полк Адольф Гитлер Архангельск

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