Оглашение послания Путина Федеральному собранию наметили на начало 2022 г.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно будет в начале года", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, подготовка к мероприятию уже ведется.

В 2021 году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Значительная часть его выступления была посвящена развитию страны, демографии и конкретным мерам социальной поддержки граждан.